Докажите, что если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180 градусов, то прямые параллельны. ( желательно с рисунком )
Геометрия
Докажите, что если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180 градусов, то прямые параллельны. ( желательно с рисунком )
Ответ(ы):
Гость:
ВОТ.может эта фотография вам поможет)я старалась)
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