Докажите, что отрезок, соединяющий середину стороны прямоугольника с точкой пере??ечения его диагоналей перпендикулярен этой стороне. Помогите, пожалуйста
Геометрия
Докажите, что отрезок, соединяющий середину стороны прямоугольника с точкой пере??ечения его диагоналей перпендикулярен этой стороне. Помогите, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даш, там похоже по трём признакам равенства треугольников или по развернутому углу )))
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