Докажите, что отрезок, соединяющий середину стороны прямоугольника с точкой пере??ечения его диагоналей перпендикулярен этой стороне. Помогите, пожалуйста

Геометрия

Докажите, что отрезок, соединяющий середину стороны прямоугольника с точкой пере??ечения его диагоналей перпендикулярен этой стороне. Помогите, пожалуйста

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