Докажите что при любом целом n значение выражения (7n-2)^2-(2n-7)^2 делится без остатка на 5 ; на 9.
Алгебра
Докажите что при любом целом n значение выражения (7n-2)^2-(2n-7)^2 делится без остатка на 5 ; на 9.
Ответ(ы):
Гость:
(7n-2)²-(2n-7)²=(7n-2-2n+7)(7n-2+2n-7)=(5n+5)(9n-9)=5(n+1)*9(n-1) Так как в выражении есть множители 5 и 9, то все и все выражение делится без остатка на 5 и на 9. Что и требовалось доказать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В магазин завезли 320 компьютеров.Для учреждений купили 1/8 компьютеров,а для школ 5/7 оставшегося количества. Сколько компьютеров купили для шко...
Русский язык