Докажите, что равенство не является тождеством: а) x вчетвёртой степени+4=(x+2)в квадрате б) (х-2)(2+х)=4-х в квадрате
Алгебра
Докажите, что равенство не является тождеством: а) x вчетвёртой степени+4=(x+2)в квадрате б) (х-2)(2+х)=4-х в квадрате
Ответ(ы):
Гость:
Х∧4+4= х²+4х+4- не является тождеством 2х+х²-4-2х=4-х² х²-4=4-х²- не является тождеством
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