Докажите, что равенство не является тождеством: а) x вчетвёртой степени+4=(x+2)в квадрате б) (х-2)(2+х)=4-х в квадрате

Алгебра

Докажите, что равенство не является тождеством: а) x вчетвёртой степени+4=(x+2)в квадрате б) (х-2)(2+х)=4-х в квадрате

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