докажите, что скорость равнопеременного движения в середине произвольного интервала времени равна полусумме начальной и конечной скорости на этом интервале времени.
Физика
докажите, что скорость равнопеременного движения в середине произвольного интервала времени равна полусумме начальной и конечной скорости на этом интервале времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку S = V0 * t + a * t²/ 2 , то Vс = S / t = V0 + a * t / 2 = (V0 + (V0 + a * t)) / 2 = = (Vн + Vк) / 2
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