докажите, что скорость равнопеременного движения в середине произвольного интервала времени равна полусумме начальной и конечной скорости на этом интервале времени.

Физика

докажите, что скорость равнопеременного движения в середине произвольного интервала времени равна полусумме начальной и конечной скорости на этом интервале времени.

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