Докажите, что центральная нервная система регулирует рефлекторные действия.( С помощью примера прикосновения карандашом ресниц или брови глаза) •Вызывают ли новые прикосновения мигание? Объясните почему.

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Рефлекс - ответная реакция организма в ответ на раздражения рецепторов. Любая рефлекторная реакция причинно обусловлена. Начнем с того, что тело животного пронизано нервными окончаниями, которые называются рецепторы. Которые, собственно, и улавливают раздражения. Затем по чувствительной нервной дуге импульс поступает к участку ЦНС, после чего от участка ЦНС импульс идет к рабочему органу, который совершает движение. Например, удар молотком по колену, из-за чего нога подпрыгивает. Обжог руки, от чего рука резко одергивается. Также если прикоснуться к ресница, произойдет рефлекторное моргание. Защитная реакция организма, во избежание травм глаза.