Докажите, что центральная нервная система регулирует рефлекторные действия.( С помощью примера прикосновения карандашом ресниц или брови глаза) •Вызывают ли новые прикосновения мигание? Объясните почему.

Биология
Докажите, что центральная нервная система регулирует рефлекторные действия.( С помощью примера прикосновения карандашом ресниц или брови глаза) •Вызывают ли новые прикосновения мигание? Объясните почему.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рефлекс - ответная реакция организма в ответ на раздражения рецепторов. Любая рефлекторная реакция причинно обусловлена.  Начнем с того, что тело животного пронизано нервными окончаниями, которые называются рецепторы. Которые, собственно, и улавливают раздражения. Затем по чувствительной нервной дуге импульс поступает к участку ЦНС, после чего от участка ЦНС импульс идет к рабочему органу, который совершает движение. Например, удар молотком по колену, из-за чего нога подпрыгивает. Обжог руки, от чего рука резко одергивается. Также если прикоснуться к ресница, произойдет рефлекторное моргание. Защитная реакция организма, во избежание травм глаза. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нада составит 20 предложени на слова Can
Ответить
Русский язык
Розобрать предложения по частям речи и членам предложения выписать слова сочинения. в зоопарке у кетки с обезьянами всегда много людей.
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор глагола ездил
Ответить
Математика
Уменьшить произведение чисел 6789 и на 2 на 10540
Ответить
Технология
Как определить качество строгания?
Ответить