Докажите ,что в сельской хозяйстве Кубани были достигнуты значительные успехи .Используйте местный материал

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Садоводство на Кубани зародилось давно. Знаменитые горские сады Черноморского побережья Кавказа славились изобилием фруктов, но в результате многолетней Кавказской войны они пришли в запустение и упадок. Их возрождение началось лишь в 1880-х годах, когда крестьянам стали бесплатно раздавать саженцы фруктовых деревьев, а наместник царя на Кавказе разрешил сельским обществам Черноморского побережья раздавать за небольшую арендную плату в потомственное пользование участки земли под сады и виноградники. В других районах Кубанской области садоводство к этому времени уже получило широкое распространение. Особенно славился обширными садами Лабинский отдел.Виноградарство, также давно известное на Кубани, лишь на рубеже 1870-1880-х годов заняло важное место в сельскохозяйственном производстве, прежде всего на Тамани и Черноморском побережье края. Увидев, что развивающаяся отрасль является экономически выгодной, правительство открыло кредиты для желающих заниматься виноградарством. Это стимулировало увеличение площадей виноградных плантаций и рост их количества. Так, за 20 лет (1875-1894) число владельцев виноградных плантаций в Кубанской области выросло с 257 до 2736 человек, а площадь виноградников - с 218 до 2500 десятин, т. е. более чем в 10 раз.В последнее десятилетие XIX в. ежегодный сбор винограда составлял в Кубанской области в среднем 526 тыс. пудов, в Черноморской губернии - 84 тыс. Постепенно выделились районы, специализировавшиеся на возделывании винограда. Особое место занимал Темрюкский отдел с центром в г. Анапе: 60 % всех посадок винограда в Кубанской области. В Черноморской губернии крупнейшими очагами виноградарства были Новороссийский округ и удельное имение Абрау-Дюрсо (более 70 % всех виноградников), отчасти - пригородные районы Сочи (свыше 16 % виноградников). Виноград все больше и больше шел на продажу и на производство вина. В конце XIX в. только Черноморская губерния ежегодно производила до 100 тыс. ведер виноградного вина. Многие виноградные вина Черноморья по своим качествам не уступали известным рейнским винам.Таким образом, в 1860-1890-х годах по мере роста численности производительного населения происходило дальнейшее сельскохозяйственное освоение территории Кубани, шло развитие традиционных направлений в скотоводстве, земледелие становилось приоритетной отраслью сельского хозяйства.