Докажите,что все данные ниже предложения являются сложноподчиненными:выделите г??авную и придаточную части.Поясните,в чем состоит различие между главной и придаточной частями.Составьте и запишите схемы всех предложений.Какое р...

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Докажите,что все данные ниже предложения являются сложноподчиненными:выделите г??авную и придаточную части.Поясните,в чем состоит различие между главной и придаточной частями.Составьте и запишите схемы всех предложений.Какое различие главной и придаточной частей вы показали в схемах? 1.Поэзия Лермонтова отзвучала слишком рано,чтобы его мечтательное отношение к жизни можно было назвать вполне сложившимся.2.Можно сказать,что Лермонтов с помощью романтической образностиlt;...gt;воссоздает характерный духовный портрет романтического поэта.3.Все,что составляет душевный мир лирики Лермонтова,отпечатлено и в поэмах его. 4.Если бы повесть "Тамань" стояла в начале романа lt;...gt;,она не смогла бы возбудить в читателе никаких вопросов.

Автор: Гость