Докажите,что все данные ниже предложения являются сложноподчиненными:выделите г??авную и придаточную части.Поясните,в чем состоит различие между главной и придаточной частями.Составьте и запишите схемы всех предложений.Какое р...
Русский язык
Докажите,что все данные ниже предложения являются сложноподчиненными:выделите г??авную и придаточную части.Поясните,в чем состоит различие между главной и придаточной частями.Составьте и запишите схемы всех предложений.Какое различие главной и придаточной частей вы показали в схемах? 1.Поэзия Лермонтова отзвучала слишком рано,чтобы его мечтательное отношение к жизни можно было назвать вполне сложившимся.2.Можно сказать,что Лермонтов с помощью романтической образностиlt;...gt;воссоздает характерный духовный портрет романтического поэта.3.Все,что составляет душевный мир лирики Лермонтова,отпечатлено и в поэмах его. 4.Если бы повесть "Тамань" стояла в начале романа lt;...gt;,она не смогла бы возбудить в читателе никаких вопросов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадратные скобки - главная часть, круглые скобки - придаточная. [Поэзия Лермонтова отзвучала слишком рано],(чтобы его мечтательное отношение к жизни можно было назвать вполне сложившимся). [Можно сказать],(что Лермонтов с помощью романтической образности воссоздает характерный духовный портрет романтического поэта). [Все],(что составляет душевный мир лирики Лермонтова,отпечатлено и в поэмах его). 4.(Если бы повесть "Тамань" стояла в начале романа),[она не смогла бы возбудить в читателе никаких вопросов] *** Придаточная часть сложноподчиненного предложения подчиняется главной части и отвечает на вопрос предложения, напр. [Я не знаю (чего?)[, (кто это сделал).
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