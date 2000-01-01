Докажите, что значение выражения: 1) 10^100 + 8 делится нацело на 9; 2) 111^n - 1 делится нацело на 5 при любом натуральном значении n.
Алгебра
Докажите, что значение выражения: 1) 10^100 + 8 делится нацело на 9; 2) 111^n - 1 делится нацело на 5 при любом натуральном значении n.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Число делится на 9, если сумма цифр в числе делится на 9. В данном случае будет 1(и еще сто нулей) + 8. 9/9=1 Доказано. 2) При возведении числа 11 в какую-либо степень, на конце числа будет 1. Если из этого числа вычесть 1 (как в условии), то на конце будет 0. А это уже явный признак делимости на 5. Доказано.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Какая чашечка у цветка яблони: раздельнолистная или сростнолистная. Какой венчик? Раздельнолистный или сростнолистный?
Математика