Докажите , что значение выражения (5m-2)(5m+2)-(5m-4)^2-40m не зависит от значения переменной . ^2-это значит в квадрате
Алгебра
Докажите , что значение выражения (5m-2)(5m+2)-(5m-4)^2-40m не зависит от значения переменной . ^2-это значит в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25m^2-4-(25m^2-40m+16)-40m=25m^2-4-25m^2+40m-16-40m=-4-16=-20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Проверочное слово -это в котором проверяема буква находится перед ...звуком или не??арных звонким согласным звуком(...)
Українська мова