Докажите , что значение выражения (5m-2)(5m+2)-(5m-4)^2-40m не зависит от значения переменной . ^2-это значит в квадрате

Алгебра
Докажите , что значение выражения (5m-2)(5m+2)-(5m-4)^2-40m не зависит от значения переменной . ^2-это значит в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25m^2-4-(25m^2-40m+16)-40m=25m^2-4-25m^2+40m-16-40m=-4-16=-20
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