Докажите , что значение выражения (5m-2)(5m+2)-(5m-4)^2-40m не зависит от значения переменной . ^2-это значит в квадрате

Алгебра

Докажите , что значение выражения (5m-2)(5m+2)-(5m-4)^2-40m не зависит от значения переменной . ^2-это значит в квадрате

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