Докажите, что значения выражения: а) 81в5(степень) - 3в10 кратно 6; б) 13в8 - 4в4 кратно 11; в) 17в12 - 49в6 кратно 10.

Алгебра

Докажите, что значения выражения: а) 81в5(степень) - 3в10 кратно 6; б) 13в8 - 4в4 кратно 11; в) 17в12 - 49в6 кратно 10.

Автор: Гость