Докажите, что значения выражения: а) 81в5(степень) - 3в10 кратно 6; б) 13в8 - 4в4 кратно 11; в) 17в12 - 49в6 кратно 10.
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Докажите, что значения выражения: а) 81в5(степень) - 3в10 кратно 6; б) 13в8 - 4в4 кратно 11; в) 17в12 - 49в6 кратно 10.
Ответ(ы):
Гость:
1. 81⁵-3¹⁰=(3⁴)⁵-3¹⁰=3²⁰-3¹⁰=3¹⁰ *(3²-1)=3¹⁰ *8=3⁹ *3*8=3⁹ *24=3⁹ *4*6, => делится на 6 2. 13⁸-4⁴=(13²)⁴-4⁴=169⁴-4⁴=(169²-4²)*(169²+4²)=(169-4)*(169+4)*(169²+4²)=165*173*(169²+4²)=33*5*173*(169²+4²)=11*3*517*(169²+4²), => делится на 11 3. 17¹²-49⁶=(17²)⁶-49⁶=289⁶-49⁶=(289²)³-(49²)³=(289²-49²)*(289⁴+289² *49²+49⁴)=(289-49)*(289+49)*(289⁴+289² *49²+49⁴)=240*(289+49*(289⁴+289² *49²+49⁴)=10*24*(289+49)*(*289⁴+289² *49²+49⁴), => делится на 10
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