Докажите и допишите слова, чтобы получилась рифма. 1. На языке мед, а на сердце ..... .2.Береги нос в сильный ........ .3. Терпенье и труд все.... . 4. Чтобы рыбу съесть, надо в воду ..... . 5. У ежика и елки длинные ...... ....
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Докажите и допишите слова, чтобы получилась рифма. 1. На языке мед, а на сердце ..... .2.Береги нос в сильный ........ .3. Терпенье и труд все.... . 4. Чтобы рыбу съесть, надо в воду ..... . 5. У ежика и елки длинные ...... . 6. Но на елку еж совсем не ...... .
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