Докажите на примерах,что: 1) любые трехзначные числа,записанные с помощью трех од??наковых цифр,делятся на 3; 2)сумма трех последовательных нечетных чисел делятся на 3
Математика
Докажите на примерах,что: 1) любые трехзначные числа,записанные с помощью трех од??наковых цифр,делятся на 3; 2)сумма трех последовательных нечетных чисел делятся на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)333:3= 111 666:3=222
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сделайте как больше слов по теме. еда из букв tbomruchneasifpslkg только можно использовать одну буква один раз
Биология
Рост растения – это: а) преобразование растения, б) образование органов растени??, в) образование корней и побегов растения, г) количествен...
Математика
Банан весит 220 г. его масса в 2 раза меньше массы апельсина и на 40 г. больше массы яблока. найдите массу яблока,банана и апельсина вместе.