Докажите на примерах,что: 1) любые трехзначные числа,записанные с помощью трех од??наковых цифр,делятся на 3; 2)сумма трех последовательных нечетных чисел делятся на 3

Математика

Докажите на примерах,что: 1) любые трехзначные числа,записанные с помощью трех од??наковых цифр,делятся на 3; 2)сумма трех последовательных нечетных чисел делятся на 3

Автор: Гость