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Доклад на тему Христофор Колумб
Доклад на тему Христофор Колумб
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Он открыл Америку в 1492 г.
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Главная мысль сказки Дочь симилетка
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