Доклад на тему неблагоприятные явления погоды на территории россии

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Нельзя не отметить, что неблагоприятные климатические явления всегда находятся в центре повышенного внимания. И в этом, пожалуй, нет ничего удивительного, ведь все мы, сами порою того не осознавая, находимся под их влиянием. Хотя, конечно же, много зависит еще и от места жительства каждого конкретно взятого человека. Например, в средней полосе нашего государства достаточно редко бывают засухи и сильные ветра, а вот для Дальнего Востока характерны паводки и наводнения. Согласитесь, хотя неблагоприятные климатические явления в России случаются намного реже, чем, скажем, в Соединенных Штатах или, к примеру, в Балканских странах, наши планы на день все равно могут быть испорчены ливнями, обильными снегопадами или страшной жарой. И это только несколько из всех возможных вариантов. Под природными условиями принято понимать геологические особенности, фрагменты рельефа, ландшафтную зональность и климат отдельно взятой местности. В принципе все они не вовлекаются в производство непосредственно, но тем не менее в значительной степени предопределяют организацию как жизни, так и хозяйственной деятельности населения. Конечно же, самое сильное влияние оказывают они на сельское хозяйство, т.к. его эффективность и специализация напрямую зависят от водного режима территории, ее климата и степени плодородности почв. Жизнь людей также попадает под воздействие природных условий, т.е. от них, конечно же, зависит потребность в том или ином виде жилья, режиме питания и одежде человека. Приняв во внимание всю приведенную выше информацию, можно сделать вывод о том, что такого рода условия главным образом и определяют как социальную, так и экономическую целесообразность строительства тех или иных населенных пунктов, транспортных путей и промышленных предприятий. Кроме этого, с уверенностью можно утверждать, что неблагоприятные климатические явления обуславливают разработку минеральных ресурсов