Доклад на тему "Разметки на дорогах и проезжей части улиц"
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Доклад на тему "Разметки на дорогах и проезжей части улиц"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как и любая область знаний или учебная дисциплина, Правила дорожного движения располагают целой системой понятий (или терминов). Представьте себе, как трудно было бы усваивать материал, например, пнт самой скоростной дороги в Российской Федерации – автомагистрали.
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