Доклад на тему "В честь кого и почему названы бастионы Петропавловской крепости" 2-3 обзаца Сделаю лучшим

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Крепость была заложена 16 (27) мая 1703 года по совместному плану Петра I и французского инженера Ламбера: 6бастионов, соединённых куртинами, 2равелина, кронверк (первоначально дерево-земляные, в 1730-е-1740-е и 1780-е годы одеты камнем). В 1703 году Заячий остров был соединён с Петроградской стороной Иоанновским мостом. В 1704 году со строительством фортаКроншлот крепости была обеспечена дополнительная защита. В то времяВасильевский остров имел насыпной вал по периметру, на котором была установлена артиллерия, аАдмиралтейство со стороны поля имело земляное бастионное укрепление. В совокупности это были основные фортификационные сооружения молодой столицы. В 1731 году на Нарышкином бастионепостроили Флажную башню, на которой стали поднимать флаг (гюйс) (изначально флаг поднимался на Государевом бастионе). Флаг поднимался с утренней зарёй, опускался с вечерним закатом. С 1917 г. флаг не поднимался, но в 1990-е годы эту традицию возродили (сначала флаг поднимали и опускали, но впоследствии его стали постоянно держать на мачте). С 1730-х годов появилась традиция отмечать полдень пушечным выстрелом с Нарышкина бастиона. Выстрел также отмечал начало и конец рабочего дня. Постоянно стали производить выстрел с 1873 года. В 1934 году выстрелы прекратили, но в 1957 году эту традицию возродили. В XIX веке на территории крепости с 11 до 12 часов дня играл оркестр