Доклад на тему волк ответе ставлю 15 баллов

Волк — хищник, который живёт в лесах России и в других странах. Раньше они жили почти по всему миру, но сейчас их стало намного меньше. Встретить волков можно в России, Канаде, Европе и Азии. В русском народном фольклоре волк всегда серый. Эти животные и правда покрыты серым мехом, похожим на собачий. Но есть в мире и белые, и чёрные волки. Окрас у них может быть разным. Ближайшие родственники волка — шакал и койот.А ещё, как нетрудно догадаться, родственники волка — домашние собаки. Многие, особенно овчарки и дворняги, очень похожи на волков: мордой, ушами, лапами, мехом. Даже следы у них похожи, хотя волчий след и прямее, чем собачий. Учёные считают, что собаки появились, когда древний человек стал приручать волчат и выращивать их.