Доклад о древнех людях там чем они занемались а самое главное какие были професси?? плиз помогите !!!

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[23:42, 28.01.2015] ☝: Умение первобытного человека изготовлять и применять орудия труда стало основным его отличием от животного. Первыми простейшими орудиями труда были: ручное рубило - камень с заостренными краями, палка - копачка и другие, с помощью которых первобытные люди добывали себе пищу и защищались от нападения диких зверей. Объединяясь в коллективы - стада по несколько десятков мужчин, женщин и детей в каждом, первобытные люди преодолевали житейские трудности в борьбе с природой, побеждали инстинкт животной единоличности. Они сообща собирали охотились на диких зверей и птиц, осваивали каменные или земляные пещеры как жилища - убежища от непогоды. Первобытные люди вели преимущественно бродячий образ жизни, обеспечивая себя продуктами питания и одеждой из шкур диких зверей. Первобытное стадо стало первой общественной формой объединения людей, пришедшей на смену зоологическому группированию их предков. Вначале люди общались при помощи звуков и жестов, а затем и при помощи связной речи. [23:44, 28.01.2015] ☝: Как и ранее, первобытные люди добывали себе пищу собирательством и охотой на диких зверей. Из шкур изготовляли одежду. Зимой они находили убежище в природных пещерах или в жилищах, сооруженных из дерева и костей диких животных. Для обогревания жилищ использовали огонь, возникавший от молнии и сжигавший деревья и сухую траву. Огонь считался священным и поддерживался по очереди всем стадом людей в кострах, так как спасал от холода и нападений, хищных зверей. На огне первобытные люди готовили пищу из сырого мяса. Когда костер угасал, для первобытных людей наступали тяжелые времена. Большую роль в истории человечества сыграло изобретение способа добычи огня трением одного куска дерева о другой. По словам Ф. Энгельса, это "впервые доставило человеку господство над определенной силой природы и тем окончательно отделило человека от животного царства". С тех пор очаг стал центром жизни каждого человеческого стада. Научившись изготовлять орудия труда, добывать и использовать огонь, первобытные люди, которые вначале вели кочевой образ жизни, стали временно, а иногда и постоянно оседать в удобных для собирательства и охоты местах. Они поселялись на берегах рек, и особенно Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и их притоков, а также в Крыму и Карпатах. Стада первобытных людей существенно отличались от животных стад: люди уже мыслили, изготовляли и применяли орудия труда, владели огнем, строили жилища, пользовались речью для общения. Так создавались условия для дальнейшего развития первобытного человеческого общества. Объединение людей в первобытные коллективы - стада способствовало развитию самого человека: в науке он уже назван человеком разумным. Возникновение скотоводства, земледелия и ремесленничества. Дальнейшее развитие хозяйственной деятельности первобытных людей вызвало появление новых и более сложных орудий труда: костяных гарпунов, каменных скребков, топоров, ножей. Собирательством занимались преимущественно женщины, а мужчины охотились на животных. Сообща первобытные люди устраивали ямы-ловушки, охотились даже на таких огромнейших животных, как мамонты, а также носорогов и лошадей. Научившись плести лозовые и нитяные сети, они начали заниматься рыболовством в реках и озерах. Таким образом, несколько тысячелетий существовало три потребляющих формы хозяйственной деятельности первобытных людей - собирательство, охота и рыболовство. Охота на мелких животных и птиц требовала усовершенствования орудий, поскольку человеку было трудно убить копьем быстрое животное или летающую птицу. Для этого он изобрел лук и стрелы. Согнутый деревянный прут стягивался веревкой-тетивой, на которую накладывалась стрела - камышовый или тонкий деревянный стержень с острым концом, к нему иногда крепился еще и каменный наконечник. Охота с луком стала более продуктивной: стреляя с расстояния десятков или даже сотен шагов, охотник убивал больше животных и птиц.