Доклад о Суворове 4 класс

Великий русский полководец, Александр Васильевич Суворов родился в семье генерала-аншефа Василия Ивановича Суворова.Будущий великий полководец имел довольно хилое телосложение, отчего отец не предрекал ему блестящей военной карьеры. Но сын сам захотел пойти по стопам отца, поэтому был записан рядовым в лейб-гвардии Семеновского полка. В 1745 году поступил на действительную службу. Товарищи-солдаты любили Суворова, но считали его странным, ведь он много читал военных книг, свободно говорил на немецком и французском и жаждал добиться успеха в военной службе, не смотря на свое слабое здоровье.В 1754 году его произвели в офицеры, а 7 лет спустя Суворов назначался командиром отрядов и заслужил звание лихого кавалериста. В 1762 году Суворов получил должность командира Астраханского пехотного полка. Годом позже, управляя Суздальским пехотным полком, он разработал свою собственную систему воспитания солдат. В конце 1768 года Суздальский полк во главе с Александром Васильевичем одерживает ряд побед под Ландскроной и Столовичами. Эти сражения повлияли на последующий раздел Польши, и Суворов получает звание генерал-майора.После окончания турецкого похода Суворов направился к графу Панину, который занимался подавлением восстания Пугачева. Далее до 1779 года генерал-майор командует войсками на Кубани и в Крыму, а также защищает Таврический полуостров. За это его назначают командиром малороссийской дивизии, а затем и кубанским корпусом в 1782 году.В 1786 году Александр Васильевич достигает звания отца — генерала-аншефа и назначается командующим кременчугской дивизии. Наступает вторая турецкая война, и полководец руководит обороной Черноморского побережья. В 1789 году после поражения турок при Рымнике и Фокшанах получает орден святого Георгия первой степени и титул графа Рымникского.В конце 1790 года Суворов берет штурмом Измаил, за что получает звание подполковника лейб-гвардии Преображенского полка. В последующие годы он занимается составлением плана укрепления границы России и Финляндии, участием в польской войне и взятием Праги.Но затем на российский престол восходит император Павел I. Будучи сторонником военной системы Пруссии, он начинает реформы в русской армии. Суворов открыто выразил недовольство императору, за что был сослан в собственное имение под присмотром полиции. Отставка и ссылка длились два года, пока Суворов не был вызван главнокомандующим австро-русской армией в войне с Францией. Здесь великий полководец снова показал свои блестящие военные умения, за что получил от императора Павла титул князя Итальянского и звание генералиссимуса, а так же памятник, построенный в Санкт-Петербурге.В 1800 году в апреле полководец возвращается в Санкт-Петербург, после очередной военной кампании, совершенно больным. Он умирает 6 мая того же года. Похоронен Александр Суворов в Александро-Невской лавре. Для нас он навсегда останется человеком-легендой, блестящим военным и командиром, не знавшим поражения.