Доклад по биологии на тему свойства живого

Все живые организмы имеют сходный химический состав: N-азот O-кислород C-углерод H-водород,эти вещества образуют сложные органические в-ва(белки,жиры,углеводы,нуклеиновые кислоты) Все живые организмы-"открытые системы",устойчивые лишь при непрерывном обмене веществами с окружающей средой. Все живые орг-ы способны к обмену веществ с окр.средой:из неё они получают питательные вещества,а в неё выделяют продукты жизнедеятельности. Все живые организмы реагируют на изменение факторов окружающей среды. Всем живым организмам свойственно постепенное,упорядоченное развитие. Все живые организмы возникают только в результате размножения. Все живые организмы обладают наследственностью и изменчивостью, двух одинаковых не существует. Живые организмы приспособлены к определённой среде обитания. Жизнь по Энгельсу-это способ существования белковых тел обязательной частью которого является обмен веществ с окружающей средой,причём с прекращением этого обмена прекращается и жизнь,ведёт к разложению белка.