доклад по обществознанию на тему экономика

Экономика — хозяйственная деятельность общества, совокупность производственных отношений, структура и состояние хозяйственной жизни. Всё, что связано с производством товаров и услуг, распределением, обменом и потреблением. Экономика является основным источником материальных благ для общества и от её благополучия и соответствия современному уровню развития общества напрямую зависит благополучие всего общества: социальная сфера, политика, образование. Главная функция экономики состоит в том, чтобы постоянно создавать блага, которые необходимы для жизнедеятельности людей и без которых общество не сможет развиваться. В первобытном обществе уровень экономического развития был низким, обеспечивающим только физическое выживание. Первобытные люди добывали средства к существованию охотой и собирательством, затем возникли земледелие и животноводство. Развитие общества привело к разделению труда и социальному неравенству, появились социальные классы и государство. В течение длительного времени преобладал экстенсивный путь развития экономики — за счет вовлечения в хозяйство новых территорий и новых ресурсов. В настоящее время, когда человечество вплотную столкнулось с проблемой ограниченности ресурсов, преобладающим становится интенсивный путь развития — за счет повышения производительности труда и эффективности использования ресурсов, уменьшения затрат. В зависимости от преобладающего производства, выделяют несколько стадий развития общества: Аграрное (традиционное) — основным источником материальных благ является сельское хозяйство. Россия до 1917 года была аграрной страной.Индустриальное — для этой стадии характерно высокое развитие и преобладающее значение промышленности. В России масштабная индустриализация проводилась с конца 30-х годов XX века.Постиндустриальное, или информационное, — наука становится непосредственной производительной силой, информация и знания становятся самостоятельным производственным ресурсом, сфера услуг (в том числе, финансовые спекуляции и реклама) начинает преобладать над сферой производства товаров. К этой стадии относят наиболее развитые современные государства: страны Евросоюза, США, Канаду, Австралию, Японию.Экономика по форме может быть: традиционная — преобладает натуральное хозяйство и прямой обмен между производителями (сохранилась в ряде районов Африки и др.);рыночная — спрос и предложение определяют цену;административно-командная — объемы производства и цены определяются государством (Куба, Северная Корея);смешанная — сочетает рыночные отношения с государственным регулированием (наиболее распространена. Примером оптимального сочетания свободы предпринимательства и роли государства считаются Швеция и Дания).