Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхание где ставитья тире и подлежащие и скпзуемое где

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Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхание где ставитья тире и подлежащие и скпзуемое где
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долг наш- защищать крепость до последнего из дыхания. Сказуемое - защищать, подлежащее - крепость.
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