Долгий научный спор Попугая с друзьями закончился тем, что он убедил всех, что мож??о измерят длину в попугаях. Удав получился длиной в 38 попугаев, слоник-20, обезьяна-6. Каковы их размеры в метрах и шагах, если его рост 30 см...

Математика

Долгий научный спор Попугая с друзьями закончился тем, что он убедил всех, что мож??о измерят длину в попугаях. Удав получился длиной в 38 попугаев, слоник-20, обезьяна-6. Каковы их размеры в метрах и шагах, если его рост 30 см, а шаг составляет треть его роста? Размер выразить в метрах

Автор: Гость