Долгий научный спор Попугая с друзьями закончился тем, что он убедил всех, что мож??о измерят длину в попугаях. Удав получился длиной в 38 попугаев, слоник-20, обезьяна-6. Каковы их размеры в метрах и шагах, если его рост 30 см...
Математика
Долгий научный спор Попугая с друзьями закончился тем, что он убедил всех, что мож??о измерят длину в попугаях. Удав получился длиной в 38 попугаев, слоник-20, обезьяна-6. Каковы их размеры в метрах и шагах, если его рост 30 см, а шаг составляет треть его роста? Размер выразить в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шаг попугая 30/3=10см 38*30см=1140см=11м40см или 114 шаг (рост удава) 20*30см=600см=6м или 60 шаг попугая (рост слона) 6*30см=180см=1м80см или 18 шаг попугая (рост обезьяна)
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