Долго думаю над этим упражнение и никак не пойму. Помогите, пожалуйста! "Распространите комментирующую часть предложений с чужой речью на основе да нных схем. Запишите свой вариант этой части. Сами определите поряд...

Долго думаю над этим упражнение и никак не пойму. Помогите, пожалуйста! "Распространите комментирующую часть предложений с чужой речью на основе да нных схем. Запишите свой вариант этой части. Сами определите порядок слов в комментирующей части и её место(до или после чужой речи) ,-согласился учитель 1)с кем? 2)в чем? 3)почему?