Доля приготовления напитка смешали персиковый сок с яблочным : 5 л персидского сока по 17 р за 1 литр и 3 л яблочного . Найдите цену яблочного сока, если цена получившегося напитка 15р 50к за литр
Математика
Доля приготовления напитка смешали персиковый сок с яблочным : 5 л персидского сока по 17 р за 1 литр и 3 л яблочного . Найдите цену яблочного сока, если цена получившегося напитка 15р 50к за литр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Персиковый-5литр по17руб яблочный-3литра?руб целый напиток - 15руб50коп
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