Доля приготовления напитка смешали персиковый сок с яблочным : 5 л персидского сока по 17 р за 1 литр и 3 л яблочного . Найдите цену яблочного сока, если цена получившегося напитка 15р 50к за литр

Математика

Доля приготовления напитка смешали персиковый сок с яблочным : 5 л персидского сока по 17 р за 1 литр и 3 л яблочного . Найдите цену яблочного сока, если цена получившегося напитка 15р 50к за литр

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