Долы дауыл составить предложение ПЛИИЗ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Долы дауыл составить предложение ПЛИИЗ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Бізді жерімізде долы дауыл йлерімізді иратты
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