Доля водорода в 1) C2H6 2) C2H5 3) H2SO4

Доля водорода в 1) C2H6 2) C2H5 3) H2SO4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 20% 2) 17,24% 3) 2,43%
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