Домашняя работа по географии 7 класс Тема: Южная  Америка. Вопрос: 1. Этапы заселения Южной Америки.

Первый этап. Первыми обитателями Южной Америки были американские индейцы. Есть доказательства того, что это были выходцы из Азии. Приблизительно за 9000 лет до нашей эры они пересекли Берингов пролив, а затем спустились на юг, пройдя через всю территорию Северной Америки. Именно эти люди создали в Южной Америке древние цивилизации, в том числе инков. Второй этап заселения начинается в 1500 году и был связан с эпохой европейского завоевания и колониализма, который характеризовался резким уменьшением числа коренного населения (индейцев), притоком белого населения из Европы и завозом негров-рабов из Африки.