ДОПИСАТЬ ОКОНЧАНИЯ,ВЫДЕЛИТЬ СУФФИКСЫ.ОБЪЯСНИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ ....! -зубрил.., зубил.., сынишк.., соседушк.., ножиц..(нога), перышк.., кулачищ.., запевал.., письмишк.., дедушк.., заборишк.., коровищ.., верблюдищ.., грязищ.., д...
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ДОПИСАТЬ ОКОНЧАНИЯ,ВЫДЕЛИТЬ СУФФИКСЫ.ОБЪЯСНИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ ....! -зубрил.., зубил.., сынишк.., соседушк.., ножиц..(нога), перышк.., кулачищ.., запевал.., письмишк.., дедушк.., заборишк.., коровищ.., верблюдищ.., грязищ.., дворишк.., городишк.., парнишк.., ножиц..(нож), пылищ.. .
Ответ(ы):
Гость:
Зубрила,зубило, сынишка, соседушка, ножища, перышко,кулачище, запевала, письмишко, дедушка, заборишко, коровища, верблюдище,грязища, дворишко, городишко, парнишка, ножище, пылища.
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