ДОПИСАТЬ ОКОНЧАНИЯ,ВЫДЕЛИТЬ СУФФИКСЫ.ОБЪЯСНИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ ....! -зубрил.., зубил.., сынишк.., соседушк.., ножиц..(нога), перышк.., кулачищ.., запевал.., письмишк.., дедушк.., заборишк.., коровищ.., верблюдищ.., грязищ.., д...

Русский язык
ДОПИСАТЬ ОКОНЧАНИЯ,ВЫДЕЛИТЬ СУФФИКСЫ.ОБЪЯСНИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ ....! -зубрил.., зубил.., сынишк.., соседушк.., ножиц..(нога), перышк.., кулачищ.., запевал.., письмишк.., дедушк.., заборишк.., коровищ.., верблюдищ.., грязищ.., дворишк.., городишк.., парнишк.., ножиц..(нож), пылищ.. .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зубрила,зубило, сынишка, соседушка, ножища, перышко,кулачище, запевала, письмишко, дедушка, заборишко, коровища, верблюдище,грязища, дворишко, городишко, парнишка, ножище, пылища.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Наибольший общий делитель а) 24 и 48 б ) 62 и 31 в ) 132 и 11 г ) 256 и 32 д ) 45 и 15 е ) 21 и 63
Ответить
Математика
Помогите найти число b
Ответить
Английский язык
Помогите плиз прошу плизз
Ответить
Английский язык
Пожалуйста, помогите мне с переводом :DБуду очень признательна. ))) зараннее спасиб??)
Ответить
Алгебра
Найдите первообразную для функции 1) 2) 3) 4)
Ответить