Дописать ответы на вопросы Is it a bag ?-YES,IT It is a net?-NO,it Is this a cap?-Yes,it Is it a desk?- ,it isn t. Is this a mug?- ,it is. Is it a pin?- ,it isn t.
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Дописать ответы на вопросы Is it a bag ?-YES,IT It is a net?-NO,it Is this a cap?-Yes,it Is it a desk?- ,it isn t. Is this a mug?- ,it is. Is it a pin?- ,it isn t.
Ответ(ы):
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