Дописать уравнения реакций, определить типы химических реакций: 1)MnO+H2O= 2)SO3+H2O= 3)Cl2O7+H2O= 4)SiO2+H2O= 5)Na2O+H2SO4= 6)P2O5+H2SO4= 7)Ba(OH)2+SO2= 8)K2O+P2O5= помогите пожалуйста, я пыталась решить, я не поняла ...

Химия

Дописать уравнения реакций, определить типы химических реакций: 1)MnO+H2O= 2)SO3+H2O= 3)Cl2O7+H2O= 4)SiO2+H2O= 5)Na2O+H2SO4= 6)P2O5+H2SO4= 7)Ba(OH)2+SO2= 8)K2O+P2O5= помогите пожалуйста, я пыталась решить, я не поняла ничего, если можете объясните пожалуйста! так у меня по химии пятерка, но эту тему я не поняла...

Автор: Гость