Дописать уравнения реакций, определить типы химических реакций: 1)MnO+H2O= 2)SO3+H2O= 3)Cl2O7+H2O= 4)SiO2+H2O= 5)Na2O+H2SO4= 6)P2O5+H2SO4= 7)Ba(OH)2+SO2= 8)K2O+P2O5= помогите пожалуйста, я пыталась решить, я не поняла ...
Химия
Дописать уравнения реакций, определить типы химических реакций: 1)MnO+H2O= 2)SO3+H2O= 3)Cl2O7+H2O= 4)SiO2+H2O= 5)Na2O+H2SO4= 6)P2O5+H2SO4= 7)Ba(OH)2+SO2= 8)K2O+P2O5= помогите пожалуйста, я пыталась решить, я не поняла ничего, если можете объясните пожалуйста! так у меня по химии пятерка, но эту тему я не поняла...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакции делятся на: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения и реакции обмена. 1) чухня, а не реакция, ты малясь цифр недоставила 2) SO₃ + H₂O = H₂SO₄ (соединение) 3) Cl₂O₇ + H₂O = 2HClO₄ (соединение) 4) реакция не идет (песок с водой не контачит) 5) Na₂O + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + H₂O (обмен) 6) P₂O₅ + 3H₂SO₄ = 2H₃PO₄ + 3SO₃ (обмен) 7) Ba(OH)₂ + SO₂ = BaSO₃ + H₂O (обмен) 8) 3K₂O + P₂O₅ = 2K₃PO₄ (соединение) Я не уверен в 6 реакции, остальные точны.
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