Дописать сложносочиненные предложения , используя разные союзы. 1)Нас не пугали трудности в пути,...

1)Нас не пугали трудности в пути,так как мы были все вместе. 2)Нас не пугали трудности в пути,и мы быстро добрались. 3)Нас не пугали трудности в пути,хотя добраться сюда было нелегко. 4)Нас не пугали трудности в пути,но,порой,было нелегко. 5)Нас не пугали трудности в пути,оттого что мы всегда готовы были помочь друг другу. 6)Нас не пугали трудности в пути,так что время в путешествии летело незаметно. 7)Нас не пугали трудности в пути,едва лишь мы не добрались до этого места. 8)Нас не пугали трудности в пути,хотя их было предостаточно.