Дописать слово .Зимой быстро темнеет и ..................
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Дописать слово .Зимой быстро темнеет и ..................
Ответ(ы):
Гость:
Зимой быстро темнеет и становится холоднее
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