Допиши необходимые слова: кровь состоит из жидкой части_______и клеток крови. Клетки крови это______________________________________. Головной, спинной мозг и отходящие от них нервы образованны_______системой.

Допиши необходимые слова: кровь состоит из жидкой части_______и клеток крови. Клетки крови это______________________________________. Головной, спинной мозг и отходящие от них нервы образованны_______системой.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)жидкая часть крови - плазма 2)клетки крови-лейкоциты, эритроциты, тромбоциты 3)нервной системы
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