Допиши необходимые слова: кровь состоит из жидкой части_______и клеток крови. Клетки крови это______________________________________. Головной, спинной мозг и отходящие от них нервы образованны_______системой.
Допиши необходимые слова: кровь состоит из жидкой части_______и клеток крови. Клетки крови это______________________________________. Головной, спинной мозг и отходящие от них нервы образованны_______системой.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)жидкая часть крови - плазма 2)клетки крови-лейкоциты, эритроциты, тромбоциты 3)нервной системы