Допиши окончания имен существительных на ия ий ие Кого? Чего? арми.. , Юли..., станци.., професи.., акци.., Кому? Чему? авиаци..., Ксени.., аппликаци.., милици.., мелоди... О ком ? О чем? об экскурси.., о Юри.., о расстояни.., ...

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Допиши окончания имен существительных на ия ий ие Кого? Чего? арми.. , Юли..., станци.., професи.., акци.., Кому? Чему? авиаци..., Ксени.., аппликаци.., милици.., мелоди... О ком ? О чем? об экскурси.., о Юри.., о расстояни.., о растени.., о гени.. Помогите очень прошу!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.армии Юлии станции профессии акции авиации Ксении аппликации милиции медодии об экскурсии о Юрии о расстоянии о растении о гении

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