Допиши окончания имен существительных на ия ий ие Кого? Чего? арми.. , Юли..., станци.., професи.., акци.., Кому? Чему? авиаци..., Ксени.., аппликаци.., милици.., мелоди... О ком ? О чем? об экскурси.., о Юри.., о расстояни.., ...

Русский язык

Допиши окончания имен существительных на ия ий ие Кого? Чего? арми.. , Юли..., станци.., професи.., акци.., Кому? Чему? авиаци..., Ксени.., аппликаци.., милици.., мелоди... О ком ? О чем? об экскурси.., о Юри.., о расстояни.., о растени.., о гени.. Помогите очень прошу!

Автор: Гость