Допиши окончания одушевлённых и неодушевленных существительных в именительном и винительном падежах множественногочисла. И.П. кто?инженеры, учетел...,врач...,доктор... . что? улицы, песн...,облак..., трактор..., яблон... . В.П....

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Допиши окончания одушевлённых и неодушевленных существительных в именительном и винительном падежах множественногочисла. И.П. кто?инженеры, учетел...,врач...,доктор... . что? улицы, песн...,облак..., трактор..., яблон... . В.П. кого? инженеров, учител..., врач...,доктор... . что? улиц, песен... , облак..., трактор..., яблонь... .
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Учитель врач доктор песня облако трактор яблоня учителей врачей докторов песен облаков тракторов яблонь
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