Допиши падежные окончания существительных . укажи их склонение, падеж .говорили о санатории (2 сел .,п. п.), дорог..., книг..., музе ... . Шли к избушк..., деревн...,чащ..., станци... . Росли на опушк..., идти по алле... . Купи...
Русский язык
Допиши падежные окончания существительных . укажи их склонение, падеж .говорили о санатории (2 сел .,п. п.), дорог..., книг..., музе ... . Шли к избушк..., деревн...,чащ..., станци... . Росли на опушк..., идти по алле... . Купили учебники по истори..., алгебр..., биологи... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Избушки, деревни.,чащи, станции . Росли на опушке, идти по аллей . Купили учебники по истории, алгебре, биологии .
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