Допиши падежные окончания существительных . укажи их склонение, падеж .говорили о санатории (2 сел .,п. п.), дорог..., книг..., музе ... . Шли к избушк..., деревн...,чащ..., станци... . Росли на опушк..., идти по алле... . Купи...

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Допиши падежные окончания существительных . укажи их склонение, падеж .говорили о санатории (2 сел .,п. п.), дорог..., книг..., музе ... . Шли к избушк..., деревн...,чащ..., станци... . Росли на опушк..., идти по алле... . Купили учебники по истори..., алгебр..., биологи... .

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