Допиши предложения. Слово должно иметь приставку на -с или -з. Образец: Мир строит, а война - разрушает. Умел ошибиться, сумей и ..... Маленькое дело лучше большого ...... Мас лом каши не ......

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Допиши предложения. Слово должно иметь приставку на -с или -з. Образец: Мир строит, а война - разрушает. Умел ошибиться, сумей и ..... Маленькое дело лучше большого ...... Мас лом каши не ......

Автор: Гость