Допиши рядом проверочные слово. сороконожки, крошки, без конца, порядке, кроватки, ребенку, прятки, куклы, лошадки, пригожий, пелёнки, пирог, дружбе, службе, вернётся, уголок, сороконог.

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Допиши рядом проверочные слово. сороконожки, крошки, без конца, порядке, кроватки, ребенку, прятки, куклы, лошадки, пригожий, пелёнки, пирог, дружбе, службе, вернётся, уголок, сороконог.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сорок, крошки- вроде нечего проверять,кончится, нечего проверять, угол сорок В остальных словах нет проверочные слов.
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