Допиши сложные слова. Человек низкого роста (какой?)______.Человек со слабой волей (какой?)_______. Человек, который любит узнавать новое, (какой?)______. Жук, поедающий кору деревьев, называется________.

Русский язык

Допиши сложные слова. Человек низкого роста (какой?)______.Человек со слабой волей (какой?)_______. Человек, который любит узнавать новое, (какой?)______. Жук, поедающий кору деревьев, называется________.

Автор: Гость