Допиши сложные слова. Человек низкого роста (какой?)______.Человек со слабой волей (какой?)_______. Человек, который любит узнавать новое, (какой?)______. Жук, поедающий кору деревьев, называется________.
Русский язык
Допиши сложные слова. Человек низкого роста (какой?)______.Человек со слабой волей (какой?)_______. Человек, который любит узнавать новое, (какой?)______. Жук, поедающий кору деревьев, называется________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Низкорослый, безвольный
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