допиши стихотворные строки. листья в поле пожелтели и кружатся и летят лишь в бору поникши ели.

Листья в поле пожелтели И кружатся и летят Лишь в бору поникши ели Зелень мрачную хранят Под нависшею скалою Уж не любит меж цветов Пахарь отдыхать порою От полуденных трудов Зверь отважный поневоле Скрыться где нибудь спешит Ночью месяц тускл и поле Сквозь туман лишь серебрит ВОТ ТАК