Допишите данные ниже словосочетания и предложения, употребляя существительные с частицей ни. Подчеркните слова с ни, которые усиливают отрицание.1. Не изменил в рукописи __ __. 2. Нет свободного времени __ __. 3. Тиш...

Допишите данные ниже словосочетания и предложения, употребляя существительные с частицей ни. Подчеркните слова с ни, которые усиливают отрицание.1. Не изменил в рукописи __ __. 2. Нет свободного времени __ __. 3. Тишина не нарушалась __ __. 4. Не верил __ __. 5. Не выходил из дома __ __. 6. Не видно __ __. 7. Не слышно __ __.

1 Не изменил в рукописи НИ слова 2 Нет свободного времени НИ минуты 3 Тишина не нарушалась НИ на миг 4 Не верил НИ кому 5 Не выходил из дома НИ на шаг 6 Не видно НИ чего 7 Не слышно НИ единого звука