Допишите подходящие имена существительные 3-его склонения. НАПРИМЕР: Ехал на ЛОШ??ДИ Сок из _____________ Просил о____________ Гулял на_____________ Писал в_____________
Русский язык
Допишите подходящие имена существительные 3-его склонения. НАПРИМЕР: Ехал на ЛОШ??ДИ Сок из _____________ Просил о____________ Гулял на_____________ Писал в_____________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2) помощи 3) площади 4) тетради
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