Допишите подходящие имена существительные 3-его склонения. НАПРИМЕР: Ехал на ЛОШ??ДИ Сок из _____________ Просил о____________ Гулял на_____________ Писал в_____________

Русский язык

Допишите подходящие имена существительные 3-его склонения. НАПРИМЕР: Ехал на ЛОШ??ДИ Сок из _____________ Просил о____________ Гулял на_____________ Писал в_____________

Автор: Гость