Допишите предложение: When you phoned I ... in the garage Варианты ответа: 1. am working 2. was working 3. has worked 4. was worked
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Допишите предложение: When you phoned I ... in the garage Варианты ответа: 1. am working 2. was working 3. has worked 4. was worked
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то ответ 2. was working
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