ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,ЧТОБЫ ВТОРАЯ ЧАСТЬ СТАЛА ЧАСТЬЮ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Гра??и прилетели,и... Всё было тихо:... Солнце садились там,...
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ДОПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,ЧТОБЫ ВТОРАЯ ЧАСТЬ СТАЛА ЧАСТЬЮ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Гра??и прилетели,и... Всё было тихо:... Солнце садились там,...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грачи прилетели, и на улице резко похолодало. Всё было тихо: и умолкли птицы, и ветер перестал шуметь. Солнце садилось там, где небо соприкасалось с землей. (горизонт короче говоря)
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