Допишите ряды терминов которые используются в этих разделах лингвистики. фонетика -звук,......Морфемика-морфеа, ......Лексика-слово,........морфология-часть речи,......синтакс ис-точка ....

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Морфемика - морфема состоящая из минимальных значимых частей. Фонетика - это раздел науки о языке в котором изучают звуки речи . Лексика - это раздел науки о языке В котором изучают словарный составляет языка. Морфология это раздел науки о языке в котором слово изучается как часть речи Синтаксис - раздел науки о языке в котором изучают словосочетания и предложения.