. Допишите схемы уравнений, укажите условия реакции, определите тип реакции 1) HCl + Mg → 2) HCl + Fe → 3) K+ H2 → 4) SO3 +H2O → 5) H2O → 6) KMnO4 → 7) CO2 + H2O → 8) Ca + O2 → 9) P+O2 → 10) H2SO4 + Zn → 11) WO3 + H2...
Химия
. Допишите схемы уравнений, укажите условия реакции, определите тип реакции 1) HCl + Mg → 2) HCl + Fe → 3) K+ H2 → 4) SO3 +H2O → 5) H2O → 6) KMnO4 → 7) CO2 + H2O → 8) Ca + O2 → 9) P+O2 → 10) H2SO4 + Zn → 11) WO3 + H2 → 12)PH3 + O2 → 13) Zn + H2O → 14) Na2O + H2O →
Ответ(ы):
Гость:
1. Mg + 2HCl =MgCl2 + H2 2. 2HCl+ Fe ->FeCl2+ H2 3. …. 4. H2O + SO3 = H2SO4 5. … 6. 2KMnO4=K2MnO4 + MnO2+O2 ( при нагревании) 7. CO2+H2O=H2CO3 8. 2 Ca + O2 = 2CaO -- реакция окисления или горения. 9. 4p+5o2=2P2O5 10. 2Н2SO4 + Zn = ZnSO4 + 2H2O +SO2 11. WO3+3H2=W+3H2O 12. PH3 + 2O2 = H3PO4 условие-150 градусов по Цельсию 13. Zn+H2O = ZnO + H2 14. Na2O+H2O-> 2NaOH
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