. Допишите схемы уравнений, укажите условия реакции, определите тип реакции 1) HCl + Mg → 2) HCl + Fe → 3) K+ H2 → 4) SO3 +H2O → 5) H2O → 6) KMnO4 → 7) CO2 + H2O → 8) Ca + O2 → 9) P+O2 → 10) H2SO4 + Zn → 11) WO3 + H2...

Химия
. Допишите схемы уравнений, укажите условия реакции, определите тип реакции 1) HCl + Mg → 2) HCl + Fe → 3) K+ H2 → 4) SO3 +H2O → 5) H2O → 6) KMnO4 → 7) CO2 + H2O → 8) Ca + O2 → 9) P+O2 → 10) H2SO4 + Zn → 11) WO3 + H2 → 12)PH3 + O2 → 13) Zn + H2O → 14) Na2O + H2O →
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Ответ(ы):
Гость:
1.    Mg + 2HCl =MgCl2 + H2 2.    2HCl+ Fe ->FeCl2+ H2 3.    …. 4.    H2O + SO3 = H2SO4 5.    … 6.    2KMnO4=K2MnO4 + MnO2+O2­ ( при нагревании) 7.    CO2+H2O=H2CO3 8.    2  Ca +  O2 = 2CaO -- реакция окисления или горения. 9.    4p+5o2=2P2O5 10.  2Н2SO4 + Zn = ZnSO4 + 2H2O +SO2 11.  WO3+3H2=W+3H2O 12.  PH3 + 2O2 = H3PO4 условие-150 градусов по Цельсию 13.  Zn+H2O = ZnO + H2 14.  Na2O+H2O-> 2NaOH
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