Дополни предложения названиями исторических событий и именами исторических лиц. При необходимости обратись к словарям разных типов или к энциклопедии. 1) В 1242 году состоял ось знаменитое _______ побоище на _____ озе...

Дополни предложения названиями исторических событий и именами исторических лиц. При необходимости обратись к словарям разных типов или к энциклопедии. 1) В 1242 году состоял ось знаменитое _______ побоище на _____ озере.Героем его стал князь Александр Ярославич, прозванный _______ за битву 1240 года. 2) В 1380 году русское воинство под командованием московского князя __________ разбило татарского хана Мамая на Куликовом поле, между реками Доном и Непрядвой. Это сражение вошло в историю под названием _______ битвы, а сам князь был прозван_____. 3) В 1709 году под Полтавой царь________ нанес поражение шведам, во главе которых стоял король ______. Это событие стали именовать_______. 4) В 1812 году русская армия во главе с фельдмаршалом_______ дала решающее сражение французкой армии близ села Бородина. Мы считаем ________ битву наиболее значительным событием__________ войны 1812 года.