Дополни предложения по вопросам.Шумит ветерок.Шумит где?...какой?...ветерок.Встаёт ??олнце.Встаёт где?...какое?...солнце.Выехал трактор куда?...зачем?Запиши предложения.Подчеркни названия предметов,действий,признаков.
Русский язык
Дополни предложения по вопросам.Шумит ветерок.Шумит где?...какой?...ветерок.Встаёт ??олнце.Встаёт где?...какое?...солнце.Выехал трактор куда?...зачем?Запиши предложения.Подчеркни названия предметов,действий,признаков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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