Дополни предложения по вопросам.Шумит ветерок.Шумит где?...какой?...ветерок.Встаёт ??олнце.Встаёт где?...какое?...солнце.Выехал трактор куда?...зачем?Запиши предложения.Подчеркни названия предметов,действий,признаков.

Русский язык
Дополни предложения по вопросам.Шумит ветерок.Шумит где?...какой?...ветерок.Встаёт ??олнце.Встаёт где?...какое?...солнце.Выехал трактор куда?...зачем?Запиши предложения.Подчеркни названия предметов,действий,признаков.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шумит слабый ветерок в лесу на рассвете встаёт красное солнце трактор в лес рубить названия предметов:ветерок в лесу на рассвете солнце трактор в лес действия шумит встаёт рубить признаков слабый красное
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